Beşiktaş'tan William Carvalho için yeni temas!

Real Betis'te geleceği belirsizliğini koruyan William Carvalho için Beşiktaş, yeni bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan William Carvalho için yeni temas!
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25 Ocak 2024 19:20
Son güncelleme 25 Ocak 2024 19:24
Real Betis'in kadroda düşünmediği ve Beşiktaş'ın ilgilendiği William Carvalho için yeni bir gelişme yaşandı.

Relevo'da yer alan habere göre; Real Betis'te geleceği belirsizliğini koruyan William Carvalho için Beşiktaş, kısa süre önce yeni bir temas kurdu.

GÖRÜŞMELER SIKLAŞTIRILDI

Siyah beyazlı yetkililerin, İspanyol ekibinin kadroda düşünmediği futbolcunun transferi için görüşmelerini sıklaştırdığı yazıldı.

TALİPLERİ VAR

Öte yandan tecrübeli orta saha ile Rusya'dan da taliplerin olduğu belirtildi.

31 yaşındaki Portekizli oyuncu, Betis formasıyla 194 maça çıktı. 10 gol atan Carvalho, 15 de asist yaptı.

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