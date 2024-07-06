Giovanni van Bronckhorst yönetminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Van Bronckhorst, Siyah-Beyazlılar'ın başında çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrlıdı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı; Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel izledi.
Siyah-beyazlılar maça; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk on biriyle başladı.
Emre Kaya, Salih Uçan, Milot Rashica, Kerem Atakan Kesgin, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka, Kartal Kayra Yılmaz, Efe Can, Jean Onana, Serkan Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap maça yedek başladı.
Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçı programı şöyle:
13 Temmuz Cumartesi
18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)
17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)
20 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Van Bronckhorst, Siyah-Beyazlılar'ın başında çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrlıdı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı; Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel izledi.
Siyah-beyazlılar maça; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk on biriyle başladı.
Emre Kaya, Salih Uçan, Milot Rashica, Kerem Atakan Kesgin, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka, Kartal Kayra Yılmaz, Efe Can, Jean Onana, Serkan Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap maça yedek başladı.
Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçı programı şöyle:
13 Temmuz Cumartesi
18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)
17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)
20 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)
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