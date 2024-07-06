Beşiktaş'tan Ümraniye'de sessiz prova

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Ümraniye'de sessiz prova
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2024 11:55
Son güncelleme 06 Temmuz 2024 12:09
Giovanni van Bronckhorst yönetminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte Van Bronckhorst, Siyah-Beyazlılar'ın başında çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrlıdı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı; Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel izledi.

Siyah-beyazlılar maça; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk on biriyle başladı.

Emre Kaya, Salih Uçan, Milot Rashica, Kerem Atakan Kesgin, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka, Kartal Kayra Yılmaz, Efe Can, Jean Onana, Serkan Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap maça yedek başladı.

Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçı programı şöyle:


13 Temmuz Cumartesi
18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)

17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery