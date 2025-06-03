Beşiktaş'tan Tessmann ile ilk temas!

Orta sahaya yeni takviyelerle kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın rotasındaki isim, Lyon'un ABD'li oyuncusu Tanner Tessmann. Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt'in kaptanı Patrick Berg konusunda ilerleme kat edemediği için farklı adaylara ilgiyi yoğunlaştırdı.
O isimlerden biri olan Tessmann'ın durumunu soran Beşiktaş, Lyon'da bu sezon 11'de düzenli şans bulamayan oyuncunun yeşil ışık yakması halinde harekete geçecek. Geçtiğimiz yaz da siyah-beyazlıların ilgilendiği 23 yaşındaki ön libero, bir kez daha masaya gelmiş ancak Venezia'dan 6 milyon Euro'ya Lyon'un yolunu tutmuştu.
SALİH TRANSFERİNDE RAKİP
Yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, gurbetçi futbolcuların da üzerinde duruyor. Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ile ilgilenirken deneyimli oyuncuyla da görüşme sağlandı.
Alman kulübü 4-5 milyon Euro bandında bir bonservis beklerken Beşiktaş ise bonuslarla bu bedele ulaşmak istiyor. 27 yaşındaki orta saha Kara Kartal'a sıcak bakarken Bundesliga temsilcisi Köln'ün de ısrarcı olduğu öğrenildi.
O isimlerden biri olan Tessmann'ın durumunu soran Beşiktaş, Lyon'da bu sezon 11'de düzenli şans bulamayan oyuncunun yeşil ışık yakması halinde harekete geçecek. Geçtiğimiz yaz da siyah-beyazlıların ilgilendiği 23 yaşındaki ön libero, bir kez daha masaya gelmiş ancak Venezia'dan 6 milyon Euro'ya Lyon'un yolunu tutmuştu.
SALİH TRANSFERİNDE RAKİP
Yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, gurbetçi futbolcuların da üzerinde duruyor. Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ile ilgilenirken deneyimli oyuncuyla da görüşme sağlandı.
Alman kulübü 4-5 milyon Euro bandında bir bonservis beklerken Beşiktaş ise bonuslarla bu bedele ulaşmak istiyor. 27 yaşındaki orta saha Kara Kartal'a sıcak bakarken Bundesliga temsilcisi Köln'ün de ısrarcı olduğu öğrenildi.
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