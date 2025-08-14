Beşiktaş'tan tarihi geri dönüş

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i konuk etti. İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, devre arasına girmeden skoru 2-1'e getirdi.
Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
TARİHİNDE İKİNCİ KEZ
Bu sonuçla Beşiktaş, kulüp tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında iki farklı geriden gelerek galibiyet aldı. Daha önce bu başarı, Kasım 2018'de UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg 08 FF karşısında 3-2'lik skorla elde edilmişti.
BEŞİKTAŞ, PLAY-OFF'TA
İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Beşiktaş, toplamda 7-3'lük skorla rakibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.
Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
TARİHİNDE İKİNCİ KEZ
Bu sonuçla Beşiktaş, kulüp tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında iki farklı geriden gelerek galibiyet aldı. Daha önce bu başarı, Kasım 2018'de UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg 08 FF karşısında 3-2'lik skorla elde edilmişti.
BEŞİKTAŞ, PLAY-OFF'TA
İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Beşiktaş, toplamda 7-3'lük skorla rakibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.