14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Beşiktaş'tan tarihi geri dönüş

Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek kulüp tarihinde ikinci kez iki farklı geriye düştüğü bir Avrupa kupası maçını kazandı.

calendar 14 Ağustos 2025 23:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i konuk etti. İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, devre arasına girmeden skoru 2-1'e getirdi.

Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ

Bu sonuçla Beşiktaş, kulüp tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında iki farklı geriden gelerek galibiyet aldı. Daha önce bu başarı, Kasım 2018'de UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg 08 FF karşısında 3-2'lik skorla elde edilmişti.

BEŞİKTAŞ, PLAY-OFF'TA

İlk maçı deplasmanda 4-1 kazanan Beşiktaş, toplamda 7-3'lük skorla rakibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
