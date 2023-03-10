Beşiktaş'tan sürpriz 6 numara planı

Beşiktaş'a ihtiyaç duyulan mevkileri de belirleyen teknik ekip, ilk olarak iki bölgeye transfer yapılmasını istedi.



Birisi Cenk Tosun'un biraz da mecburiyetten forma giydiği sol kanat, diğeri ise Josef de Souza'nın gidişinden sonra oluşan 6 numara boşluğu.



Öncelikle yazın sözleşmesi bitecek oyuncuları gündemine alan Beşiktaş, İngiltere'nin Bournemouth takımında forma giyen Jefferson Lerma'yı listesinde dahil etti.



EL-SHAARAWY İLE DİRSEK TEMASI DEVAM EDİYOR



Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Stephan El-Shaarawy ile de dirsek temasını sürdürüyor.



El-Shaarawy'ye kulübün imkânları, İstanbul'da yaşam gibi konularda bilgiler verildiği belirtildi. Beşiktaş, ara transferde girişimde bulunduğu İtalyan yıldıza, bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro önermişti. 30 yaşındaki futbolcu ise 3.5 milyon Euro talep etmişti.



Öte yandan Şenol Güneş'in Arthur Masuaku'nun durumuna göre sol bek planlaması yaptığı kaydedildi.



