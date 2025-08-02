Beşiktaş'tan stopere yerli takviyesi!

Shakhtar Donetsk karşılaşmaları sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor.
NABIZ YOKLANIYOR
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'da forma giyen Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı. 27 yaşındaki oyuncu, son dönemde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.
YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
NABIZ YOKLANIYOR
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'da forma giyen Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı. 27 yaşındaki oyuncu, son dönemde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.
YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
26 yaşındaki stoper oyuncusu, geçtiğimiz aylarda Gaziantep FK ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
GAZİANTEP FK KARİYERİ
2022 yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Gaziantep FK'ye transfer olan Arda Kızıldağ, Antep ekibiyle 65 maçta forma giydi ve 6 gol attı.
GAZİANTEP FK KARİYERİ
2022 yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Gaziantep FK'ye transfer olan Arda Kızıldağ, Antep ekibiyle 65 maçta forma giydi ve 6 gol attı.