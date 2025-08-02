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Beşiktaş'tan stopere yerli takviyesi!

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Gaziantep FK forması giyen Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

calendar 02 Ağustos 2025 12:05 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 12:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan stopere yerli takviyesi!
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Shakhtar Donetsk karşılaşmaları sonrasında transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor.

NABIZ YOKLANIYOR

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'da forma giyen Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı. 27 yaşındaki oyuncu, son dönemde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak için nabız yokluyor.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

26 yaşındaki stoper oyuncusu, geçtiğimiz aylarda Gaziantep FK ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

GAZİANTEP FK KARİYERİ

2022 yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Gaziantep FK'ye transfer olan Arda Kızıldağ, Antep ekibiyle 65 maçta forma giydi ve 6 gol attı.
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