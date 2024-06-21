Beşiktaş'tan sol beke Kolombiyalı harekatı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol bek transferi için öne çıkan isim Johan Mojica.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan sol beke Kolombiyalı harekatı
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21 Haziran 2024 09:30
Beşiktaş'ta danışman görevini üstlenen ve transferde de söz sahibi olan Brad Friedel, Kolombiyalı Johan Mojica için sefere çıktı.

İZLEMEYE GİDECEK

Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcuyu 29 Haziran'da oynanacak Kolombiya-Kosta Rika maçında takip edecek olan Friedel, burada kendisiyle bir de görüşme gerçekleştirecek.



Kulübü Osasuna ile iki yıl daha kontratı bulunan oyuncu ile yapılacak görüşmenin sonucuna bağlı olarak İspanyol kulübüyle de temasa geçilip bonservisi üzerine pazarlık yürütülecek.

34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Osasuna formasıyla 31 resmi maça çıkan Johan Mojica bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. 

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