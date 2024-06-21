Beşiktaş'tan sol beke Kolombiyalı harekatı

Beşiktaş'ta danışman görevini üstlenen ve transferde de söz sahibi olan Brad Friedel, Kolombiyalı Johan Mojica için sefere çıktı.
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Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcuyu 29 Haziran'da oynanacak Kolombiya-Kosta Rika maçında takip edecek olan Friedel, burada kendisiyle bir de görüşme gerçekleştirecek.
Kulübü Osasuna ile iki yıl daha kontratı bulunan oyuncu ile yapılacak görüşmenin sonucuna bağlı olarak İspanyol kulübüyle de temasa geçilip bonservisi üzerine pazarlık yürütülecek.
34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Osasuna formasıyla 31 resmi maça çıkan Johan Mojica bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
İZLEMEYE GİDECEK
Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcuyu 29 Haziran'da oynanacak Kolombiya-Kosta Rika maçında takip edecek olan Friedel, burada kendisiyle bir de görüşme gerçekleştirecek.
Kulübü Osasuna ile iki yıl daha kontratı bulunan oyuncu ile yapılacak görüşmenin sonucuna bağlı olarak İspanyol kulübüyle de temasa geçilip bonservisi üzerine pazarlık yürütülecek.
34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Osasuna formasıyla 31 resmi maça çıkan Johan Mojica bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.