Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi kulüplerine hediye

Beşiktaş Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan kulüplerine başkanlarına özel hediye verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi kulüplerine hediye
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26 Ağustos 2021 19:23
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin başkanlarına forma hediye etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine İstanbul'un ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı organizasyona katılan tüm kulüp başkanlarına isimleri yazılı Beşiktaş formaları, Ahmet Nur Çebi'nin başarı dileklerini içeren mektubuyla hediye edildi.


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