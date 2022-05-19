Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Göztepe maçında sakatlanan Welinton'un sakatlığına dair bir bilgilendirme paylaştı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun MR görüntülenmesinde sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması:



"Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."





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