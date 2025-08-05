Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz aday!

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki St. Patricks maçıyla devam edecek olan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş için Serie A'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE
Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı radarına aldı.
Siyah-beyazlı yönetimin, ilerleyen süre zarfında 23 yaşındaki futbolcu için uygun şartların oluşması halinde teklif yapabileceği kaydedildi.
KİRALIK TEKLİFİYLE ÇÖZECEK
Beşiktaş'ta yönetimin hedefi, Kamerunlu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile kadroya katmak.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Jackson Tchatchoua, sağ kanatta da görev yapabiliyor.
SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI
İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulanan genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon 37 maçta 2 gol atıp 3 asist kaydetti.
SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE
Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı radarına aldı.
Siyah-beyazlı yönetimin, ilerleyen süre zarfında 23 yaşındaki futbolcu için uygun şartların oluşması halinde teklif yapabileceği kaydedildi.
KİRALIK TEKLİFİYLE ÇÖZECEK
Beşiktaş'ta yönetimin hedefi, Kamerunlu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile kadroya katmak.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Jackson Tchatchoua, sağ kanatta da görev yapabiliyor.
SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI
İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulanan genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon 37 maçta 2 gol atıp 3 asist kaydetti.