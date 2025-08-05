04 Ağustos
Kazan-PFC Sochi
2-1
04 Ağustos
Hearts-Aberdeen
2-0
05 Ağustos
Santos FC-Juventude
3-1
04 Ağustos
Liverpool-Athletic Bilbao
4-1
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz aday!

Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı gündemine aldı.

calendar 05 Ağustos 2025 08:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki St. Patricks maçıyla devam edecek olan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş için Serie A'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı radarına aldı.

Siyah-beyazlı yönetimin, ilerleyen süre zarfında 23 yaşındaki futbolcu için uygun şartların oluşması halinde teklif yapabileceği kaydedildi.
 KİRALIK TEKLİFİYLE ÇÖZECEK

Beşiktaş'ta yönetimin hedefi, Kamerunlu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile kadroya katmak.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Jackson Tchatchoua, sağ kanatta da görev yapabiliyor.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulanan genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon 37 maçta 2 gol atıp 3 asist kaydetti.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.