Beşiktaş'tan resmi teklif: Kevin Carlos

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Yverdon Sport forması giyen Kevin Carlos için resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan resmi teklif: Kevin Carlos
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29 Haziran 2024 14:14
Son güncelleme 29 Haziran 2024 15:05
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Yverdon Sport forması giyen İspanyol forvet Kevin Carlos için resmi teklif yaptı.




36 MAÇTA 14 GOL

2 milyon euro piyasa değerine sahip 23 yaşındaki oyuncu, geçen yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Huesca'dan ayrılarak Yverdon Sport'un yolunu tutmuştu.

1.86 boyundaki forvet oyuncusu, geride kalan sezonda ise İsviçre'de Yverdon Sport formasını 36 resmi maçta giydi. İspanyol oyuncu, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 4 asistle mücadele etti.

GOL KRALI OLDU

Carlos, bu istatistikleriyle İsviçre Ligi'nde Chadrac Akolo ve Zan Celar ile birlikte gol krallığını paylaştı.

 
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