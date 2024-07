Beşiktaş'tan Okay Yokuşlu hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , milli oyuncunun peşine düştü.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş; West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu'nun temsilcisiyle görüştü.Milli futbolcunun şartlarını soran siyah beyazlı takımın, durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.Bununla birlikte Okay Yokuşlu'nun temsilcisi de transfer açıklamasında bulundu.Milli oyuncunun temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor ve Altay formaları da giyen 30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.West Bromwich'te toplam 105 maça çıkan Okay, 5 gol ve 2 asist yaptı.