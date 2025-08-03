Beşiktaş'tan Nuri Şahin açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, resmi hesaplarından Nuri Şahin haberi hakkında açıklama yaptı.
NURİ ŞAHİN İÇİN YALANLAMA
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı ve ardından Nuri Şahin ile sözleşme imzalanacağı yönünde dış basından çıkan haberler yalanlandı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
NE OLMUŞTU?
İtalyan gazeteci Romano, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmaya karar vermesi durumunda, Nuri Şahin'in listenin başındaki isim olduğu yönünde bir haber paylaşmıştı.
NURİ ŞAHİN İÇİN YALANLAMA
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı ve ardından Nuri Şahin ile sözleşme imzalanacağı yönünde dış basından çıkan haberler yalanlandı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
NE OLMUŞTU?
İtalyan gazeteci Romano, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmaya karar vermesi durumunda, Nuri Şahin'in listenin başındaki isim olduğu yönünde bir haber paylaşmıştı.