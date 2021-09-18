Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, 2-0'dan dönerek 3-2 kazandı.



Antalyaspor, 42. dakikada Haji Wright ve 45+1. dakikada Veysel Sarı'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



Beşiktaş, 49. dakikada Rıdvan Yılmaz ile farkı 1'e indirdi. Michy Batshuayi, 65. dakikada savunmanın hatasını affetmedi ve skora eşitliği getirdi. Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın 76. dakikadaki golüyle geri dönüp kazandı.



Beşiktaş'a karşı 3 lig maçından sonra kaybeden Antalyaspor, 4 puanda kaldı. Geri dönüşü gerçekleştiren Beşiktaş, 13 puana yükseldi ve liderlik koltuğunu korudu.



Beşiktaş, hafta içinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.



SERGEN YALÇIN'DAN 6 OYUNCULUK ROTASYON



Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.



Siyah-beyazlılar karşılaşmaya, Mert Günok, Montero, N'Sakala, De Souza, Kenan Karaman, Salih Uçan, Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal, Gökhan Töre, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.



Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Pjanic, Larin, Ghezzal ve Güven Yalçın yer aldı.



Teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının ilk 11'inde görev verdiği Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Pjanic, Ghezzal ve Larin'in yerine, Antalya deplasmanında Mert Günok, Salih Uçan, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.



BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu çeşitli gerekçelerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamadı.



Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları, Rosier'de üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemedi.



ERSUN YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Ev sahibi takımda teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep'e konuk oldukları maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.



Antalyaspor'da geçen haftaki Gaziantep müsabakasında forma giyen isimlerden Milosevic'in yerine Fredy kadroda yer aldı.



Kırmızı-beyazlılar karşılaşmaya, Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Poli, Güray Vural, Fredy, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar ve Wright ilk 11'i ile başladı.



Yedek kulübesinde ise Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov, Crivelli, Ufuk Akyol, Amilton ve Hakan Özmert şans bekledi.



Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk kadroda yer almadı.



Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Erdoğan Saçak için saygı duruşunda bulunuldu.



BEŞİKTAŞ TEDBİRLİ BAŞLADI



Antalyaspor mücadeleye kısa paslarla oyunun kontrolünü alarak başladı. Hafta içi Dortmund ile tempolu bir mücadele oynayan Beşiktaş ise daha tedbirli bir anlayışla sahada yer aldı.



NECİP UYSAL SAKATLANDI



İlk dakikalar Antalyaspor'un topla oynama yüzdesindeki üstünlüğüyle devam ederken, sakatlıkları nedeniyle 6 oyuncusundan faydalanamayarak başlayan Beşiktaş'ta Necip Uysal 15. dakikada bu sakatlık kervanına katılan son isim oldu.



Birkaç dakika boyunca kendini deneyen Necip Uysal, diz sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Necip'in yerine Pjanic oyuna dahil oldu ve Mehmet Topal sağ beke, Josef de Souza ise stopere geçti.



Beşiktaş, bu değişiklikler sonrası oyun düzenini oturtmakta güçlük çekerken skoru tutan isim başarılı kurtarışlarıyla kaleci Mert Günok oldu.



MEHMET TOPAL DA SAKATLANDI



Beşiktaş'ta ikinci sakatlık Mehmet Topal ile geldi. Mehmet Topal'ın yerine Rıdvan Yılmaz oyuna girdi. 35. dakikadaki bu değişikliğin ardından N'Sakala sağ beke, Rıdvan ise sol beke geçti.



ANTALYASPOR, HAJI WRIGHT İLE ÖNE GEÇTİ



Antalyaspor'un üst üste atakları 42. dakikada sonuç verdi ve ev sahibi ekip öne geçti.



Sağ kanatta topla buluşan Andrea Poli savunmanın arkasına koşu yapan Haji Wright'a doğru ara pasını gönderdi. Ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Haji Wright sağ ayağıyla yerden düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.



VEYSEL SARI İLE SKOR 2-0



Beşiktaş, oyun düzenini kuramadan 45+2. dakikada bu kez Veysel Sarı'nın golü geldi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Güray kullandı ve ön direkte Veysel Sarı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



KIRILMA ANI; HAJI WRIGHT



İlk devrenin bitimine saniyeler kala Antalyaspor, 3. gole çok yaklaştı. Orta sahadan buluştuğu topta Haji Wright bir anda hızlanıp Francisco Montero'dan sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası çizgisinde Haji Wright'ın plase vuruşunu son anda kaleci Mert Günok ayaklarıyla çelmeyi başardı.



İlk devre 2-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



SERGEN YALÇIN'DAN DEVREDE İKİ MÜDAHALE



Sergen Yalçın, ikinci devreye Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ı oyuna alarak başladı. Kenan Karaman ve Gökhan Töre kenara geldi. Antalyaspor'da ise Gökdeniz yerine Doğukan Sinik oyuna girdi.



RIDVAN YILMAZ FARKI 1'E İNDİRDİ



Beşiktaş, ikinci yarıya hızlı başladı ve farkı azaltmak için üst üste ataklar yaptı. Henüz 49. dakikada Rıdvan Yılmaz ile fark 1'e indi.



Batshuayi ile girdiği verkaç sonrası Larin sol kanattan ileri çıkan Rıdvan Yılmaz'a ara pasını attı. Sol kanatta topla buluşup kaleci ile karşı karşıya kalan genç oyuncu, sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.



BEŞİKTAŞ ABLUKA ALTINA ALDI



Beşiktaş, üst üste ataklarla Antalyaspor kalesini adeta abluka altına alırken 59. dakikada Cyle Larin'in kafa vuruşu direkten geri geldi. 1 dakika sonra Batshuayi'nin kafa vuruşunu Bünyamin Balcı çizgiden çıkardı.



BATSHUAYI, HATAYI AFFETMEDİ



Siyah beyazlılar, arka arkaya atakların ardından 65. dakikada savunma hatasıyla skoru 2-2'ye getirdi.



Kendi sahasından pasla çıkmaya çalışan Antalyaspor'da Fredy'nin, Güray Vural'dan aldığı pas sonrası karşılaştığı pres sonrası attığı geri pasta Batshuayi araya girdi ve kaleci Boffin'den sıyrılarak topu çaprazdan boş kaleye gönderdi.



RACHID GHEZZAL, GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI



2-2'den sonra Beşiktaş'ın atakları devam etti. 76. dakikada da Beşiktaş geri dönüşünü tamamladı.



Antalyaspor savunmasının kaptırdığı top sonrası topla buluşan Rachid Ghezzal ceza sahası yayında sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-0 yenik durumdan 3-2'lik üstün duruma geçti.



BEŞİKTAŞ GERİ DÖNÜP 3 PUANI ALDI



Beşiktaş, kalan dakikalarda 4. gol için fırsatlar yakalasa da farkı artıramadı. Antalyaspor ise eşitlik için çabalasa da başarılı olamadı ve mücadele 3-2 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Nuri Şahin'in ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.



19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.



41. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasına uygun pozisyonda kale önündeki Montero'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.



42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



45. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Fredy'nin solda kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top filelere gitti: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Larin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, topu uygun pozisyondaki Fredy'e bıraktı. Fredy'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



60. dakikada Pjanic'in ortası sonrası arka direkteki Larin'in kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Bünyamin Balcı uzaklaştırdı.



65. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Boffin'e dönmek isteyen Fredy'nin hatalı geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-2.



76. dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-3.



Stat: Antalya



Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy



Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 83 Ufuk Akyol), Poli (Dk. 86 Hakan Özmert), Güray Vural, Fredy (Dk. 72 Crivelli), Mukairu (Dk. 83 Amilton), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Doğukan Sinik), Wright



Beşiktaş: Mert Günok, Montero, N'Sakala, De Souza, Kenan Karaman (Dk. 46 Larin), Salih Uçan (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup), Atiba, Mehmet Topal (Dk. 37 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk. 21 Pjanic), Gökhan Töre (Dk. 46 Ghezzal), Batshuayi



Goller: Dk. 42 Wright, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Rıdvan Yılmaz, Dk. 65 Batshuayi, Dk. 76 Ghezzal (Beşiktaş)



Sarı kart: Dk. 14 Mehmet Topal, Dk. 66 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)



