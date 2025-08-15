Beşiktaş'tan 21,8 milyar TL'lik sermaye artırımı açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., sermaye artırımına ilişkin kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, 21,8 milyar TL'ye ulaşacak sermaye artırımı teklifinin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.08.2025 tarihli toplantısında;
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz mevcut 6.000.000.000.-TL (Altımilyar Türk Lirası ) kayıtlı sermaye tavanının 21.800.000.000.-TL (Yirmibirmilyarsekizyüzmilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,
Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
İşbu karar kapsamında yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurulması dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine ve yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir."