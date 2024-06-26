Beşiktaş'tan kanat operasyonu

Transferde hızlanan Beşiktaş, son olarak Feyenoord'da forma giyen yıldız ismi gündemine aldı.
BONSERVİSİ ELİNDE
Kartal'ın transferdeki hedeflerinden biri de Alireza Jahanbakhsh oldu. Son olarak Feyenoord'da oynayan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İranlı kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın takipte olduğu savunuldu.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un olumlu görüş vermesi halinde İranlı yıldız için görüşmelerin hız kazanacağı aktarıldı.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 23 resmi maça çıkan Alireza Jahanbakhsh bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
BONSERVİSİ ELİNDE
Kartal'ın transferdeki hedeflerinden biri de Alireza Jahanbakhsh oldu. Son olarak Feyenoord'da oynayan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki İranlı kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın takipte olduğu savunuldu.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un olumlu görüş vermesi halinde İranlı yıldız için görüşmelerin hız kazanacağı aktarıldı.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 23 resmi maça çıkan Alireza Jahanbakhsh bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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