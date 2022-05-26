Beşiktaş'tan Jerome Boateng harekatı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lyon'da forma giyen Alman stoper Jerome Boateng'i gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Jerome Boateng harekatı!
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26 Mayıs 2022 10:57
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Lyon'un sözleşme devam etmesine rağmen bedelsiz olarak serbest bırakmaya hazır olduğu 33 yaşındaki Jerome Boateng. Fransız basınında yer alan habere göre Alman milli takımında 76 kez oynayan tecrübeli stoper için Beşiktaş da devreye girdi.
Geçtiğimiz sezon Lyon'da 27 resmi maçta forma giyen Boateng, 2 asistlik katkı verdi.



 
 

 
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