Beşiktaş'tan Jerome Boateng harekatı!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.Lyon'un sözleşme devam etmesine rağmen bedelsiz olarak serbest bırakmaya hazır olduğu 33 yaşındaki Jerome Boateng. Fransız basınında yer alan habere göre Alman milli takımında 76 kez oynayan tecrübeli stoper için Beşiktaş da devreye girdi.Geçtiğimiz sezon Lyon'da 27 resmi maçta forma giyen Boateng, 2 asistlik katkı verdi.