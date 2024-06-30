Beşiktaş'tan Gökhan İnler'e veda mesajı

Beşiktaş, Gökhan İnler ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, İnler'e Udinese'de yapacağı sportif direktörlük görevi için başarı dileklerinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Gökhan İnler'e veda mesajı
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30 Haziran 2024 11:28
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Gökhan İnler'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler'le vedalaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler'e İtalya'nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Beşiktaş formasını 30 kez giyen Gökhan İnler, siyah-beyazlı takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 

 
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