Beşiktaş'tan Gedson kararı!

Beşiktaş'ta sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. İşte detaylar..

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Gedson kararı!
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21 Nisan 2023 18:25
Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Şenol Güneş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in genel performansını değerlendirdi ve yönetime görüşünü bildirdi.

Deneyimli teknik adam, transferde Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Lazio ile anılan Gedson'un satışından zarar edilmemesi halinde ayrılmasına onay verdi.

Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü Gedson'un bonservisini 6 milyon euro karşılığında almıştı.

Futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay Portekiz ekibi Benfica'nın kasasına girecek.

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