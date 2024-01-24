Savunma hattında sıkıntılar yaşayan ve sezon başından bu yana soruna çare bulamayan Beşiktaş, Fernando Santos'un talebi doğrultusunda stoper transferinde önemli aşama kaydetti.
Newcastle United'dan Jamaal Lascelles ile prensipte anlaşan, İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Sercan Dikme'nin haberine göre La Liga takımlarından Getafe'de oynayan Domingos Duarte'de sona yaklaştı.
Beşiktaş, Getafe forması giyen 28 yaşında ve 1.92 boyunda olan Portekizli stoper Domingos Duarte'yi bonservisiyle kadrosuna katmak için İspanyol ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da istediği Domingos Duarte için Getafe ile 3 milyon bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Anlaşmadaki son detaylarının da görüşülmesinin ardından Domingos Duarte'nin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
DOMINGOS DUARTE KİMDİR?
Portekiz'de Estoril ve Sporting Lizbon altyapılarında yetişen Domingos Duarte, 2019 yılının Temmuz ayında 3.5 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Granada'ya transfer oldu. Domingos Duarte, 2022 yılının Temmuz ayında ise 750 bin euro karşılığında Getafe'nin yolunu tuttu.
2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve bu sezon Getafe'de oynadığı 11 maçının 9'una ilk 11'de başlayan Domingos Duarte, 2 kez kırmızı kart gördü. Geçen sezon Getafe'de 34 maçta görev yapan Duarte, bu karşılaşmaların 33'üne ilk 11'de başladı.
Domingos Duarte, Fernando Santos'un döneminde 3 kez Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı.
Newcastle United'dan Jamaal Lascelles ile prensipte anlaşan, İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Sercan Dikme'nin haberine göre La Liga takımlarından Getafe'de oynayan Domingos Duarte'de sona yaklaştı.
Beşiktaş, Getafe forması giyen 28 yaşında ve 1.92 boyunda olan Portekizli stoper Domingos Duarte'yi bonservisiyle kadrosuna katmak için İspanyol ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da istediği Domingos Duarte için Getafe ile 3 milyon bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Anlaşmadaki son detaylarının da görüşülmesinin ardından Domingos Duarte'nin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
DOMINGOS DUARTE KİMDİR?
Portekiz'de Estoril ve Sporting Lizbon altyapılarında yetişen Domingos Duarte, 2019 yılının Temmuz ayında 3.5 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Granada'ya transfer oldu. Domingos Duarte, 2022 yılının Temmuz ayında ise 750 bin euro karşılığında Getafe'nin yolunu tuttu.
2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve bu sezon Getafe'de oynadığı 11 maçının 9'una ilk 11'de başlayan Domingos Duarte, 2 kez kırmızı kart gördü. Geçen sezon Getafe'de 34 maçta görev yapan Duarte, bu karşılaşmaların 33'üne ilk 11'de başladı.
Domingos Duarte, Fernando Santos'un döneminde 3 kez Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptı.