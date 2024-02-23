Beşiktaş'tan dev golcü harekatı: Luuk de Jong

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın PSV'nin formasını giyen Luuk de Jong ile temasa geçtiği öğrenildi.

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Beşiktaş'tan dev golcü harekatı: Luuk de Jong
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23 Şubat 2024 09:46
Gelecek sezon deneyimli bir golcü de alması beklenen Beşiktaş'ın listesine flaş bir isim girdi.

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin formasını giyen Luuk de Jong ile Kara Kartal'ın temasa geçtiği öğrenildi.

PSV'DE MUTLU

1.5 yıllık kontratı kalan 33 yaşındaki forvetin, gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi ancak Hollandalı santrforun, şu anda kariyerini PSV'de sürdürmekten ötürü mutlu olduğunu belirtti.

ÖNERİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEK

Yıldız oyuncu kendisini memnun edecek bir teklifin gelmesi halinde ise gelecek önerileri gözden geçireceği gelen haberler arasında yer aldı.

SEZON PERFORMANSI 

PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 35 maça çıkan de Jong, 28 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 

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