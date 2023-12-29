Beşiktaş'tan deneyimli stopere kanca

Kış transfer döneminde defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş gözünü Kızılyıldız forması giyen Aleksander Dragovic'e çevirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan deneyimli stopere kanca
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29 Aralık 2023 09:31
Ara transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta deneyimli bir isim gündeme geldi.

GÖZLER SIRBİSTAN'DA

Siyah-beyazlılar, Sırbistan devi Kızılyıldız'da forma giyen Aleksander Dragovic'i araştırıyor.

Avusturya milli takımında 100 kez forma giyen 32 yaşındaki Aleksander Dragovic; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayern Leverkusen ve Leicester City gibi kalburüstü takımlarda oynadıktan sonra 2021 yılında Kızılyıldız'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'ın aradığı tipte, savunmayı toparlayıcı, çok tecrübeli bir stoper olan Dragovic'in piyasa değeri 4 milyon euro civarında.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 25 resmi maça çıkan Aleksander Dragovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. 

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