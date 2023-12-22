Beşiktaş'tan Chamberlain için açıklama!

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'in uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. İngiliz futbolcunun 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Chamberlain için açıklama!
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22 Aralık 2023 12:29
Son güncelleme 22 Aralık 2023 12:42
Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Alex Oxlade-Chamberlain'in durumuna dair bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği aktarıldı.

beIN Sports'un haberine göre, 30 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle 4 ay formasından uzak kalacak.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.

Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Bu sezon sakatlıklar konusunda yaşadığı şanssızlıklarla dikkat çeken siyah-beyazlı takımda, Chamberlain dışında Necip Uysal, Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sakatlıkları bulunuyor.

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