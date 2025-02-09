Beşiktaş'tan beklenmedik mağlubiyet

Beşiktaş, 20. maçında 13. yenilgisini aldı. Nilüfer Belediyespor ise 4. kez sahadan galip ayrıldı ve maç fazlasıyla küme düşme hattından çıktı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Siyah beyazlılar, gelecek hafta Sigorta Shop ile sahasında karşılaşacak. Nilüfer Belediyespor ise Eczacıbaşı'na konuk olacak
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Jana Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi)
Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güresen, Merve Nezir, Canzian, Derya Güç, Dilay Özdemir, Bengisu Aygun)
Setler: 25-22, 25-16, 25-16
Süre: 83 dakika (30, 26, 27)
Siyah beyazlılar, gelecek hafta Sigorta Shop ile sahasında karşılaşacak. Nilüfer Belediyespor ise Eczacıbaşı'na konuk olacak
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Jana Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi)
Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güresen, Merve Nezir, Canzian, Derya Güç, Dilay Özdemir, Bengisu Aygun)
Setler: 25-22, 25-16, 25-16
Süre: 83 dakika (30, 26, 27)