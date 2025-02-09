Beşiktaş'tan beklenmedik mağlubiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, küme düşme hattında yer alan Nilüfer Belediyespor Eker'e 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan beklenmedik mağlubiyet
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09 Şubat 2025 17:29
Son güncelleme 09 Şubat 2025 17:34
Beşiktaş, 20. maçında 13. yenilgisini aldı. Nilüfer Belediyespor ise 4. kez sahadan galip ayrıldı ve maç fazlasıyla küme düşme hattından çıktı.

Siyah beyazlılar, gelecek hafta Sigorta Shop ile sahasında karşılaşacak. Nilüfer Belediyespor ise Eczacıbaşı'na konuk olacak


Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Jana Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi)

Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güresen, Merve Nezir, Canzian, Derya Güç, Dilay Özdemir, Bengisu Aygun)

Setler: 25-22, 25-16, 25-16

Süre: 83 dakika (30, 26, 27)

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