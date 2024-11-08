Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde çıkış yakaladı

Beşiktaş, Malmö galibiyeti ile Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde çıkış yakaladı
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08 Kasım 2024 09:57
Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Ajax yenilgisi ile başlayan, ardından İstanbul'da Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş için, "Avrupa defteri çabuk kapanacak" yorumları yapılıyordu.

Beşiktaş, önce deplasmanda Lyon'u, ardından evinde Malmö'yü devirip turu geçme yolunda dev bir adım attı. Malmö maçında galibiyet dışında mücadele gücü ve savaşçılığıyla alkış alan Beşiktaş, Avrupa basınından da övgü aldı. Siyah-beyazlı ekipte başta Semih olmak üzere Muçi ve Svensson galibiyette önemli rol oynadı.

MUCI TARİHE GEÇTİ

Muçi, Kartal'ın UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'ndeki 200. golünü kaydetti. Frankfurt maçında da asist yapan Muçi son 6 resmi maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole doğrudan katkı yaptı. Maçın bir başka yıldızı ise Svensson oldu. Kartal'ın sağ beki asist yapmak dışında kritik müdahalelerle golleri engelledi. Svensson, 13 ikili mücadelenin 12'sini kazandı, 2 hava topunun 2'sini aldı. Yüzde 98 pas isabeti, 3'te 3 uzun pas, 6 top çalma ile gecenin yıldızı oldu.

BAŞAKŞEHİR HAZIRLIĞI BAŞLADI

Beşiktaş, ara vermeden 10 Kasım'da oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Malmö maçında oynayanlar yenileme idmanı yaptı.

IŞIĞI PARLIYOR

Semih Kılıçsoy'a NetWork firması giyim sponsoru oldu. NetWork & Divarese Genel Müdürü Barış Kemal Tezmen "Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un genç yaşta gösterdiği azim ve başarısı, lider ruhlu duruşu ve ışığı NetWork'ün güçlü ve modern duruşuyla büyük bir uyum sağlıyor. Onun parlayan ışığı ile genç nesile ilham kaynağı olacağına inanıyoruz" dedi.

PREMIER LİG KAPASİTESİNDE

Immobile'nin sakatlığında Malmö maçına forvette ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy hem futbolu hem attığı golle gündem oldu. UEFA, Semih için "Avrupa Ligi'nde ilk gol" paylaşımı yaparken, Alman basını ise 19 yaşındaki oyuncunun Premier Lig kapasitesinde güçlü olduğuna vurgu yaptı. Malmö'ye attığı golle sosyal medyadan da övgü alan Semih Kılıçsoy maç sonunda, "Ben forvetim" diyerek kendisini çoğunlukla kanatta oynatan hocası Bronckhorst'a da göndermede bulundu. Semih gücü için ise, "Doğuştan güçlü bir fiziğim var ama ekstra çalışmalar da yapıyorum" diyerek sırrını açıkladı.
 



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