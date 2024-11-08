Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'nde çıkış yakaladı

Beşiktaş, önce deplasmanda Lyon'u, ardından evinde Malmö'yü devirip turu geçme yolunda dev bir adım attı. Malmö maçında galibiyet dışında mücadele gücü ve savaşçılığıyla alkış alan Beşiktaş, Avrupa basınından da övgü aldı. Siyah-beyazlı ekipte başta Semih olmak üzere Muçi ve Svensson galibiyette önemli rol oynadı.





Muçi, Kartal'ın UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'ndeki 200. golünü kaydetti. Frankfurt maçında da asist yapan Muçi son 6 resmi maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole doğrudan katkı yaptı. Maçın bir başka yıldızı ise Svensson oldu. Kartal'ın sağ beki asist yapmak dışında kritik müdahalelerle golleri engelledi. Svensson, 13 ikili mücadelenin 12'sini kazandı, 2 hava topunun 2'sini aldı. Yüzde 98 pas isabeti, 3'te 3 uzun pas, 6 top çalma ile gecenin yıldızı oldu.

Beşiktaş, ara vermeden 10 Kasım'da oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Malmö maçında oynayanlar yenileme idmanı yaptı.

Semih Kılıçsoy'a NetWork firması giyim sponsoru oldu. NetWork & Divarese Genel Müdürü Barış Kemal Tezmen "Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un genç yaşta gösterdiği azim ve başarısı, lider ruhlu duruşu ve ışığı NetWork'ün güçlü ve modern duruşuyla büyük bir uyum sağlıyor. Onun parlayan ışığı ile genç nesile ilham kaynağı olacağına inanıyoruz" dedi.





Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Ajax yenilgisi ile başlayan, ardından İstanbul'da Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş için,yorumları yapılıyordu.Immobile'nin sakatlığında Malmö maçına forvette ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy hem futbolu hem attığı golle gündem oldu. UEFA, Semih içinpaylaşımı yaparken, Alman basını ise 19 yaşındaki oyuncunun Premier Lig kapasitesinde güçlü olduğuna vurgu yaptı. Malmö'ye attığı golle sosyal medyadan da övgü alan Semih Kılıçsoy maç sonunda,diyerek kendisini çoğunlukla kanatta oynatan hocası Bronckhorst'a da göndermede bulundu. Semih gücü için ise,diyerek sırrını açıkladı.