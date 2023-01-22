BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

KAYSERİSPOR'DA İLK 11 DEĞİŞMEDİ

BEŞİKTAŞ GOLLE BAŞLADI

MASUAKU'DAN ETKİLİ ŞUT

MERT'TEN GEÇİT YOK

ÖNCE ÇİZGİDEN ÇIKTI, SONRA GOL!

İLK DEĞİŞİKLİKLER KAYSERİSPOR'DAN

CENK NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

ABOUBAKAR OYUNDA!

KAYSERİSPOR GOLE YAKLAŞTI!

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE AYRILDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Nathan Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan attı. İngiliz yıldız Redmond, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.Beşiktaş'ta sarı kart gören Romain Saiss ve Nathan Redmond, cezalı duruma düştü. İki futbolcu gelecek haftaki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca Valentin Rosier, uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen bir başka isim oldu.Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 70. dakikada oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından ligde üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş, 35 puana yükseldi. Kayserispor, 26 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Arabam.com Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, geçen hafta Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Welinton'u Kayserispor karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı bulunan Josef de Souza da bu karşılaşmada görev alamadı.Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'e görev verdi.Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Redmond, Fernandes, Saiss, Muleka ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ligde bir önceki maçta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın 11'inde değişikliğe gitmedi.Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mane, Mensah, Kemen, Cardoso, Gökhan Sazdağı'ndan oluştu.Bilal Bayazıt, Ali Karimi, Emrah Başsan, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Arif Kocaman, Yaw Ackah ise yedek soyundu.Beşiktaş, karşılaşmaya adeta golle başladı. 2. dakikada rakip ceza yayında topla buluşan Nathan Redmond, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir şekilde şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi.Beşiktaş 25. dakikada yine gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Arthur Masuaku'nun vuruşu direğin yanından auta gitti.Kayserispor, 37. dakikada tehlikeli geldi. Sol çaprazda topla buluşan Carlos Mane uzak köşeye sert bir vuruş yaptı. Mert Günok güçlükle topu kurtardı.Beşiktaş, 41. dakikada gole çok yaklaştı. Tayfur'u ceza sahası içinden yaptığı vuruşu savunma çizgiden çıkardı.Tayfur'un pozisyonundan bir dakika sonra Beşiktaş, ikinci golü buldu. Kayserispor ceza sahasındaki yüksek topta, Salih Uçan topu önüne aldı ve yerden bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı. Kayserisporlu futbolcular ve teknik heyet, bu golde Salih'in hava topu mücadelesinde Mane'ye faul yaptığı şeklinde itirazda bulundu. Ancak karar değişmedi.Beşiktaş, Kayseri'de soyunma odasına 2-0 önde gitti.Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 57. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Emrah Başsan ve Ali Karimi oyuna dahil oldu. Gustavo Campanharo ve Carlos Mane oyundan alındı.66. dakikada Beşiktaş, net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşa Muleka'nın ortasında kale ağzından vuruşunu yapan Cenk Tosun topu auta gönderdi.Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, 70. dakikada Cenk Tosun yerine oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka da yerini Dele Alli'ye bıraktı.Kayserispor, 84. dakikada gole yaklaştı. Emrah, sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra Kolovetsios topu önünde buldu. Kolovetsios'un yakın mesafeden vuruşu üstten dışarıya gitti.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, Kayserispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Campanharo'dan seken topu kontrol etmeyi başaran Redmond, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.26. dakikada sol kanattan bindirme yapan Masuaku'nun sol çaprazdan sert vuruşunda, top az farkla direk dibinden auta çıktı.29. dakikada Kayserispor atağında, Gökhan Sazdağı'nın şık pasında savunmanın arkasına sarkan Cardoso, topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı.36. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın röveşatasında, top az farkla auta gitti.38. dakikada Mane'nin sol çaprazdan aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.42. dakikada Cenk Tosun'un kafasıyla indirdiği topa sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün sert şutunda, kaleci Cenk Gönen'i geçen topu çizgi üzerinden Hosseini uzaklaştırdı.Aynı dakika içinde Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan çizgiye inen Redmond'ın arka direğe ortasında savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Salih Uçan'ın sağ ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.45+2. dakikada sol taraftan çizgiye inen Masuaku'nun kaleye paralel gönderdiği ortada Muleka, altıpas içerisinde uygun pozisyonda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.45+7. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında altıpas çizgisi önünde boş pozisyondaki Kemen'in kafa vuruşunda, top auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.47. dakikada sol taç çizgisi önünden Masuaku'nın ortasında kaleye yönelen top direğe çarparak oyun alanına döndü.66. dakikada Beşiktaş atağında, sağ kanattan çizgiye inen Muleka'nın arka direğe ortasına koşu yapan Cenk Tosun'un altıpas çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.84. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Kolovetsios'un vuruşunda, top üstten auta çıktı.Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.RHG Enertürk EnerjiMete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluCenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 57 Ali Karimi), Mane (Dk. 57 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 83 Ramazan Civelek), Kemen, Cardoso (Dk. 72 İlhan Parlak), Gökhan SazdağıMert Günok, Rosier, Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Tayfur Bingöl, Salih Uçan (Dk. 90 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Redmond (Dk. 90 Welinton), Muleka (Dk. 70 Dele Alli), Cenk Tosun (Dk. 70 Aboubakar)Dk. 2 Redmond, Dk. 42 Salih Uçan (Beşiktaş)Dk. 90+4 Rosier (Beşiktaş)Dk. 4 Saiss, Dk. 33 Redmond (Beşiktaş), Dk. 23 Mensah (Yukatel Kayserispor)