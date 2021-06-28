Beşiktaş geçen sezon Mensah transferi için Galatasaray'la karşı karşıya gelmiş ve Ganalı yıldızı renklerine bağlamıştı.



Mensah geçen sezon rotasyonda kullanılmış ve kritik gollere de imza atarak şampiyonluğa katkı sağlayan isimler arasında yer almıştı.



Siyah beyazlılar Aslan'a yine bir transfer çalımı atmak üzere. Rachid Ghezzal'ı tekrar kiralamak için Leicester City ile görüşmelere devam eden siyah beyazlılar bir başka Cezayirliyi yedekte tutuyor.



İlk tercih Ghezzal



Geçen sezon kiralık olarak Serie A ekiplerinden Crotone forması giyen Adam Ounas şu an Beşiktaş'a çok yakın.



Siyah beyazlıları Rachid Ghezzal sayesinde takip eden Ounas, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmasından dolayı da tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.



Genç oyuncu her ne kadar Beşiktaş'a gelmeye hazır olsa da yönetimin ve teknik heyetin öncelikli tercihi Rachid Ghezzal...



Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin yıldız oyuncuyu kiralayamaması hâlinde rota Adam Ounas'a çevrilecek.



