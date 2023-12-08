Beşiktaş'tan Ada'ya çıkarma: Hedef Scott McKenna

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Paris'ten dönen başkan Hasan Arat'ın sıradaki durağı İngiltere olacak. Feyyaz Uçar'la Ada'ya giderek İskoç stoper McKenna için Forrest'la masaya oturacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Ada'ya çıkarma: Hedef Scott McKenna
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08 Aralık 2023 08:55
Devre arası dönemde önceliği stoper takviyesine verecek olan Beşiktaş'ta PSG ile görüşmelerini tamamlayan başkan Hasan Arat'ın bir sonraki hedefi Premier Lig olacak.

HEDEFTE SCOTT MCKENNA VAR

Gelen bilgilere göre başkan Arat, Feyyaz Uçar'la birlikte Ada'ya gidip İskoç savunmacı Scott McKenna için Nottingham Forest'la masaya oturacak. Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 5 maça çıkan 27 yaşındaki stoperin ayrılma niyetinde olması siyah beyazlıların elini güçlendirecek. Beşiktaş'ın diğer avantajı da McKenna'nın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması. Arat ve Uçar bunu fırsat bilerek uygun bir rakama transferi noktalamaya çalışacak. Scott McKenna daha önce de Beşiktaş'la anılmıştı.

SOL BEKE DE BAKACAKLAR

Beşiktaş'ın ayrıca İngiltere'de sadece stoper değil sol bek takviyesi için de görüşmeler yapacağı ileri sürüldü. Başkanın bazı Championship ekipleriyle de masaya oturacağı ifade edildi ancak bu bölge için listeye alınan isimler konusunda henüz fazla bilgi yok. 



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