Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; NTV
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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
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02 Mayıs 2021 17:26
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Vincent Aboubakar konusuna açıklık getirdi.

NTV'ye konuşan Torunoğulları, Kamerunlu golcünün, yeni sözleşme konusunda Siyah Beyazlılar'la anlaşamadığı ve bu nedenle oynamadığı iddialarınım doğru olmadığını söyledi.

"Aboubakar'a haksızlık yapılıyor" diyen Torunoğulları, "Oynayamamasının tek nedeni sakatlığıdır. Aboubakar Beşiktaş'ın çimentosu, saha içindeki lider oyuncularından biridir. Kendisi de bu iddialara üzülüyor" ifadelerini kullandı.

Erdal Torunoğulları, Aboubakar'ın sözleşmesinde 30 maç oynaması halinde 1 yıllık opsiyonu devreye girer maddesi dışında da şartlar olduğunu açıkladı.

"Aboubakar ile çok detaylı bir sözleşme yaptık" diyen Erdal Torunoğulları, "Sezon sonunda yeni şartlarda farklı bir kontrat yapacağız. Sakatlığının düzelmesi halinde Galatasaray derbisi ve sonraki maçlarda forma giyecek" diye konuştu.

Kamerunlu oyuncu sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son 8 maçının 7'sinde forma giyemedi.

Bu sezon 26 maçta görev yapan Aboubakar, 16 gol attı 5 asist yaptı.

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