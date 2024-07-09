Stoper hattına Gabriel Paulista takviyesi yaparak ilk adımı atan Beşiktaş, Mats Hummels, Stefan Savic ve Mario Hermoso ile temas kursa da istediği şartları bulamadı. Yönetim dört bir koldan stoper arayışlarını sürdürürken Felix Uduokhai ile son aşamaya gelindi.
TESİSLERİ VE STADI GEZDİ
Oyuncu geçtiğimiz gün kulüple görüşmek için İstanbul'a gelirken tesisler ve stat da gezdirildi.
ANLAŞMA BEKLENİYOR
Augsburg forması giyen 1.93'lük dev stoper ile el sıkışan Beşiktaş, 7 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncunun kulübü ile pazarlıklarını sürdürürken anlaşmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
BEŞİKTAŞ'IN PLANI: 5 MİLYON EURO
26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 1 sezon sözleşmesinin kalması nedeniyle Augsburg bonservis için yüksek bedel talep etmezken Kartal da bonuslarla 5 milyon euroya işi bitirmenin peşinde.
150 BUNDESLİGA MAÇI VAR
1860 Münih'te futbola başlayıp A takım seviyesindeki başarılı performansı ile 2017'de Wolfsburg'a transfer olan Uduokhai 2020'de 7 milyon Euro'ya Augsburg'a geçti. 150 Bundesliga maçında ter döken futbolcu 4 gol atarken 1 kez de asist katkısı sundu.
TESİSLERİ VE STADI GEZDİ
Oyuncu geçtiğimiz gün kulüple görüşmek için İstanbul'a gelirken tesisler ve stat da gezdirildi.
ANLAŞMA BEKLENİYOR
Augsburg forması giyen 1.93'lük dev stoper ile el sıkışan Beşiktaş, 7 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncunun kulübü ile pazarlıklarını sürdürürken anlaşmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
BEŞİKTAŞ'IN PLANI: 5 MİLYON EURO
26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 1 sezon sözleşmesinin kalması nedeniyle Augsburg bonservis için yüksek bedel talep etmezken Kartal da bonuslarla 5 milyon euroya işi bitirmenin peşinde.
150 BUNDESLİGA MAÇI VAR
1860 Münih'te futbola başlayıp A takım seviyesindeki başarılı performansı ile 2017'de Wolfsburg'a transfer olan Uduokhai 2020'de 7 milyon Euro'ya Augsburg'a geçti. 150 Bundesliga maçında ter döken futbolcu 4 gol atarken 1 kez de asist katkısı sundu.