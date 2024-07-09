Beşiktaş'tan 5 milyon euroluk plan: Felix Uduokhai

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, 1.93'lük stoper Felix Uduokhai ile anlaştı, Augsburg'la masaya oturdu. Hedef bonuslarla 5 milyon euroya transferi bitirmek...

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan 5 milyon euroluk plan: Felix Uduokhai
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09 Temmuz 2024 12:37
Stoper hattına Gabriel Paulista takviyesi yaparak ilk adımı atan Beşiktaş, Mats Hummels, Stefan Savic ve Mario Hermoso ile temas kursa da istediği şartları bulamadı. Yönetim dört bir koldan stoper arayışlarını sürdürürken Felix Uduokhai ile son aşamaya gelindi.

TESİSLERİ VE STADI GEZDİ

Oyuncu geçtiğimiz gün kulüple görüşmek için İstanbul'a gelirken tesisler ve stat da gezdirildi.

ANLAŞMA BEKLENİYOR

Augsburg forması giyen 1.93'lük dev stoper ile el sıkışan Beşiktaş, 7 milyon euro piyasa değeri bulunan oyuncunun kulübü ile pazarlıklarını sürdürürken anlaşmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI: 5 MİLYON EURO

26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 1 sezon sözleşmesinin kalması nedeniyle Augsburg bonservis için yüksek bedel talep etmezken Kartal da bonuslarla 5 milyon euroya işi bitirmenin peşinde.



150 BUNDESLİGA MAÇI VAR

1860 Münih'te futbola başlayıp A takım seviyesindeki başarılı performansı ile 2017'de Wolfsburg'a transfer olan Uduokhai 2020'de 7 milyon Euro'ya Augsburg'a geçti. 150 Bundesliga maçında ter döken futbolcu 4 gol atarken 1 kez de asist katkısı sundu. 

 
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