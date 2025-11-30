Beşiktaş'tan 4 maç sonra bir ilk!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maç sonra kalesini gole kapattı.
Ligde daha önce sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan karşılaşmalarda gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük'ün de gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
