Beşiktaş'tan 2011 TFF Süper Kupa'ya yeşil ışık

Fenerbahçe Kulübünün 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruyudeğerlendiren kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, "Daha önce de açıkladığımız gibi kupanın oynanması ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alırsa biz seve seve oynarız." dedi.



İkinci başkan Adnan Dalgakıran ise kupa maçının oynanmasını istediklerini ve bu organizasyonun uygun zamanda olmasını arzuladıklarını dile getirdi.



2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanması gereken Süper Kupa maçı, "futbolda şike davası" süreci nedeniyle yapılmamıştı.



NİHAT ÖZDEMİR: "OYNANABİLİR"



Konuyla ilgili Habertürk TV'ye konuşan Türkiye futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir de finalin oynanmasını istiyor. Özdemir, "İki büyük kulübümüz böyle bir taleple bize geldiler. Konuyu yönetim kurulunda değerlendireceğiz. Ben de 2011 yılındaki süper kupa finalinin oynanması taraftarıyım. Yönetim kurulu toplantısında oyumu bu yönde kullanacağım" dedi. TFF yönetimi gelecek hafta yapacağı toplantıda bu talebi değerlendirecek.



"KATAR'DA İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK" Beşiktaş , 5 Ocak Çarşamba günü oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesine odaklandı.



Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kocadağ, "Zor bir maç olacak. Antalyaspor da ivme yakaladı, iyi futbol oynuyor. Şanslar eşit. Final maçları belli olmaz." ifadelerini kullandı.



Kupayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kocadağ, "Çok ciddiye aldığımız bir organizasyon. Katar'a gidiyoruz. İlk defa Katar'da kupa maçı oynanacak. İlginç bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Turkcell Süper Kupa'yı almak istediklerini belirten Adnan Dalgakıran ise "Bütün kupaları almak isteriz. Tek maçlık bir fırsat var ve bunu değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.



