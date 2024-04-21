Beşiktaş'ta yenilere gün doğdu

Serdar Topraktepe'nin yaptığı dokunuşlar hemen sonuç verdi.



GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADILAR



En göze çarpan değişiklikler ise devre arasında alınmasına rağmen kulübeye mahkum kalan Joe Worrall ve yüksek bonservis bedeliyle alınmasına rağmen sakatlığının ardından yedeğe çekilen Al Musrati'nin ilk 11'de yer almasıydı.



Doksan dakika sahada kalan Joe Worrall gösterdiği performansla kendine olan güveni boşa çıkarmadı. Tecrübeli futbolcu 45 pas denemesinde %86,7 isabet sağladı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 5'ini de kazanan Worrall, bir top kaptı ve bir top uzaklaştırdı.



Musrati de Joe Worrall gibi mücadelede 90 dakika forma giydi. Jonas Svensson'un ardından en çok topla buluşan isimlerin başında gelen yıldız futbolcu 44 pas denemesinde %88,6 isabet tutturdu. 3 top kapma girişiminin 2'sinden galip ayrılan Musrati 7 ikili mücadelenin de 4'ünü kazandı.



Bu iki futbolcunun yanında yine Santos döneminde kulübeye mahkum kalan Demir Ege uzatmalarda oyuna girerken, Vincent Aboubakar ile uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez Samsun maçında şans bulan Alex Oxlade-Chamberlain de 76. dakikada oyuna dahil oldu.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU