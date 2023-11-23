Beşiktaş'ta Yakup Arda'ya özel ilgi

Beşiktaş'ın teknik patronu, son haftalarda şans verdiği ve kendisini gösteren genç oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Yakup Arda'ya özel ilgi
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23 Kasım 2023 10:37
Beşiktaş'ın Sakaryaspor'la oynadığı özel maçta sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Yakup Arda Kılıç'ın yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptanmıştı.

Tedavisine karşılaşmanın ardından başlanan genç oyuncuyla yakından ilgilenen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, oyuncusuna moral verdiği ve sağlığına kavuşması sonrasında kendisine görev vermeye devam edeceğini söylediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI 

18 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta Gaziantep FK ile oynanan maçta siyah-beyazlı formayla ilk kez süre almıştı. 



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