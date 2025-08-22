22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Beşiktaş'ta Wout Faes gündemi!

Beşiktaş, Leicester City'nin Belçikalı stoperi Wout Faes için girişimde bulundu.

22 Ağustos 2025 16:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yeni sezonda savunmada zaaf yaşayan Beşiktaş, stoper takviyesini transfer gündeminin ilk sırasına aldı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Siyah-beyazlılar, Leicester City'de forma giyen Wout Faes için harekete geçti.

GİRİŞİM VAR

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Beşiktaş, İngiliz ekibinin 27 yaşındaki stoperi için girişimde bulundu.

PİYASA DEĞERİ

İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faes'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leicester City ile Premier Lig'den düşen Belçikalı stoper, görev aldığı 37 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
