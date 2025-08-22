Beşiktaş'ta Wout Faes gündemi!

Yeni sezonda savunmada zaaf yaşayan Beşiktaş, stoper takviyesini transfer gündeminin ilk sırasına aldı.
HAREKETE GEÇİLDİ
Siyah-beyazlılar, Leicester City'de forma giyen Wout Faes için harekete geçti.
GİRİŞİM VAR
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Beşiktaş, İngiliz ekibinin 27 yaşındaki stoperi için girişimde bulundu.
PİYASA DEĞERİ
İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faes'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Leicester City ile Premier Lig'den düşen Belçikalı stoper, görev aldığı 37 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.
