Beşiktaş'ta William Carvalho pazarlığı

Bailly, Rosier ve Onana ile yollarını ayırırken sadece Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta ön libero ve stoper arayışı sürüyor.
BEŞİKTAŞ'TA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Ön liberoda öne çıkan isim William Carvalho oldu. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisi olan Carvalho için Real Betis'le pazarlıklara devam ediyor.
ANLAŞMA OLURSA İSTANBUL'A GELECEK
Kartal 31 yaşındaki deneyimli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Carvalho sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edilecek.
SEZON PERFORMANSI
Kulübüyle bu sezon 16 maça çıkan Carvalho, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Ön liberoda öne çıkan isim William Carvalho oldu. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan eski öğrencisi olan Carvalho için Real Betis'le pazarlıklara devam ediyor.
ANLAŞMA OLURSA İSTANBUL'A GELECEK
Kartal 31 yaşındaki deneyimli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Carvalho sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edilecek.
SEZON PERFORMANSI
Kulübüyle bu sezon 16 maça çıkan Carvalho, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.