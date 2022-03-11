Beşiktaş'ta 1 milyon 750 bin Euro teklifini kabul etmeyen Kanadalı forvet Larin ile 1 aydır görüşme yapılmadı. 1.5 milyon Euro'yu az bulan Hırvat stoper Vida ise Arabistan yolunda...



Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek 14 oyuncu arasında olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Larin'in menajeri ile en son 1 ay önce masaya oturulduğu, o günden bu yana herhangi bir görüşmenin olmadığı belirtildi. Kanadalı yıldız, 2.5 milyon Euro'luk talebinde ısrar ederken, siyah-beyazlı yönetimin 1 milyon 750 bin Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinden ödün vermediği öğrenildi.



VIDA, ARAP EMİRLİKLERİ YOLCUSU



Takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida ise Beşiktaş'ta kalmak adına 3.4 milyon Euro olan maaşını 2 milyon Euro'ya kadar indirdi. Yönetim, Hırvat stopere 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacağını iletti. Vida, iki yıldır reddettiği Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin tekliflerini değerlendirmeye aldı.





İLGİLİ VİDEO