Beşiktaş'ta Vida ve Larin'in rotası belli oluyor

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Larin ve Vida'da sorun yaşanıyor. İki futbolcu da yönetimin verdiği parayı az bulduğu için takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Vida ve Larin'in rotası belli oluyor
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11 Mart 2022 09:21
Beşiktaş'ta 1 milyon 750 bin Euro teklifini kabul etmeyen Kanadalı forvet Larin ile 1 aydır görüşme yapılmadı. 1.5 milyon Euro'yu az bulan Hırvat stoper Vida ise Arabistan yolunda...

Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek 14 oyuncu arasında olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Larin'in menajeri ile en son 1 ay önce masaya oturulduğu, o günden bu yana herhangi bir görüşmenin olmadığı belirtildi. Kanadalı yıldız, 2.5 milyon Euro'luk talebinde ısrar ederken, siyah-beyazlı yönetimin 1 milyon 750 bin Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinden ödün vermediği öğrenildi.

VIDA, ARAP EMİRLİKLERİ YOLCUSU

Takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida ise Beşiktaş'ta kalmak adına 3.4 milyon Euro olan maaşını 2 milyon Euro'ya kadar indirdi. Yönetim, Hırvat stopere 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacağını iletti. Vida, iki yıldır reddettiği Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin tekliflerini değerlendirmeye aldı.

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