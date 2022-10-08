Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan Umut Meraş gözünü Giresunspor karşılaşmasına dikti. Meraş, teknik direktör Valerien Ismael'den şans bekliyor.
UMUT MERAŞ 11'DE ŞANS BEKLİYOR
Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku'nun yorgunluk belirtileri göstermesi ve aynı zamanda 8+3 kuralını düşünen Valerien Ismael, Umut Meraş ya da Tayfur Bingöl'ü Giresun maçında 11'de kullanmayı düşünüyor.
HİÇ 11'DE BAŞLAMADI
Takımdan ayrılacağı gündeme gelen ve formasından uzak kaldığı için üzgün olan Umut Meraş da şans bekliyor. Meraş bu sezon Beşiktaş'ta hiç ilk 11'de başlamadı. Ismael, Meraş'ı tercih ederse bu sezon futbolcu bir ilki yaşayacak. Meraş 4 maçta toplam 38 dakika süre alabildi.
UMUT MERAŞ 11'DE ŞANS BEKLİYOR
Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku'nun yorgunluk belirtileri göstermesi ve aynı zamanda 8+3 kuralını düşünen Valerien Ismael, Umut Meraş ya da Tayfur Bingöl'ü Giresun maçında 11'de kullanmayı düşünüyor.
HİÇ 11'DE BAŞLAMADI
Takımdan ayrılacağı gündeme gelen ve formasından uzak kaldığı için üzgün olan Umut Meraş da şans bekliyor. Meraş bu sezon Beşiktaş'ta hiç ilk 11'de başlamadı. Ismael, Meraş'ı tercih ederse bu sezon futbolcu bir ilki yaşayacak. Meraş 4 maçta toplam 38 dakika süre alabildi.
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