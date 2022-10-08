Beşiktaş'ta Umut Meraş ilk peşinde

Beşiktaş'ta Umut Meraş, Giresunspor maçında forma bekliyor. Meraş, tercih edilirse bu sezon kendisi adına ilki yaşayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Umut Meraş ilk peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2022 11:43
Umut Meraş
Umut Meraş
Beşiktaş
Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan Umut Meraş gözünü Giresunspor karşılaşmasına dikti. Meraş, teknik direktör Valerien Ismael'den şans bekliyor.

UMUT MERAŞ 11'DE ŞANS BEKLİYOR

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku'nun yorgunluk belirtileri göstermesi ve aynı zamanda 8+3 kuralını düşünen Valerien Ismael, Umut Meraş ya da Tayfur Bingöl'ü Giresun maçında 11'de kullanmayı düşünüyor.

HİÇ 11'DE BAŞLAMADI

Takımdan ayrılacağı gündeme gelen ve formasından uzak kaldığı için üzgün olan Umut Meraş da şans bekliyor. Meraş bu sezon Beşiktaş'ta hiç ilk 11'de başlamadı. Ismael, Meraş'ı tercih ederse bu sezon futbolcu bir ilki yaşayacak. Meraş 4 maçta toplam 38 dakika süre alabildi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ