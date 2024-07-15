Beşiktaş'ta teknik heyetten iki isme tam not!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi'nin belirlenen tarihten önce kampa katılması teknik heyeti memnun etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta teknik heyetten iki isme tam not!
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15 Temmuz 2024 11:45
Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmalarına Slovenya'da devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi'nin belirlenen tarihten önce kampa katılması teknik heyeti memnun etti.

Ernest Muçi, yaptığı açıklamada yeni sezon öncesi takımla birlikte çalışmak istediği için kampa erken dahil olduğunu söyledi.

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