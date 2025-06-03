Beşiktaş'ta tek teselli: Rafa Silva

Beşiktaş şampiyon Galatasaray'ın 32 puan gerisinde kaldığı sezonu Samsunspor'un ardından dördüncü tamamladı.
2024'e Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, üçer hoca ve başkan değiştirdiği bu sezon yine hayal kırıklığı yarattı.
Sezon başında transfer edilen Rafa Silva ise taraftarların yüzünü güldüren tek unsurdu. 32 yaşındaki Portekizli, sezonu 18 galibiyet ve 12 asistle tamamladı.
Beşiktaş'ın diğer tesellisi ise derbilerdi. Siyah-beyazlılar; ezeli rakipleriyle yaptığı yedi maçın birini kaybetti, 5 galibiyet aldı.
YERLİLER İSTENEN PERFORMANSI VEREMEDİ Kara Kartal'ın yerli futbolcuları beklentilerin uzağında kaldı. Sadece dört Türk oyuncudan skor katkısı geldi.
Semih Kılıçsoy 4 gol-3 asist, Mustafa Hekimoğlu 3 gol-1 asist kaydetti. Salih Uçan ve Emirhan Topçu ise birer gol ve asiste imza attı.
MASUAKU BELİRSİZLİĞİ
Sezonun bitmesiyle sözleşmesini tamamlayan Arthur Masuaku'nun geleceği belirsizliğin koruyor.Yönetimin düşük bir maaşla bir artı bir yıl önereceği konuşuluyor. Teklifler alan Masuaku ise daha iyi bir kontrat istediğini yönetime bildirdi
(Nefes Gazetesi)
2024'e Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, üçer hoca ve başkan değiştirdiği bu sezon yine hayal kırıklığı yarattı.
Sezon başında transfer edilen Rafa Silva ise taraftarların yüzünü güldüren tek unsurdu. 32 yaşındaki Portekizli, sezonu 18 galibiyet ve 12 asistle tamamladı.
Beşiktaş'ın diğer tesellisi ise derbilerdi. Siyah-beyazlılar; ezeli rakipleriyle yaptığı yedi maçın birini kaybetti, 5 galibiyet aldı.
YERLİLER İSTENEN PERFORMANSI VEREMEDİ Kara Kartal'ın yerli futbolcuları beklentilerin uzağında kaldı. Sadece dört Türk oyuncudan skor katkısı geldi.
Semih Kılıçsoy 4 gol-3 asist, Mustafa Hekimoğlu 3 gol-1 asist kaydetti. Salih Uçan ve Emirhan Topçu ise birer gol ve asiste imza attı.
MASUAKU BELİRSİZLİĞİ
Sezonun bitmesiyle sözleşmesini tamamlayan Arthur Masuaku'nun geleceği belirsizliğin koruyor.Yönetimin düşük bir maaşla bir artı bir yıl önereceği konuşuluyor. Teklifler alan Masuaku ise daha iyi bir kontrat istediğini yönetime bildirdi
(Nefes Gazetesi)
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