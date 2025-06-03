Beşiktaş'ta tek teselli: Rafa Silva

Zirve yarışında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta taraftarın yüzünü sadece Rafa Silva güldürdü.

calendar 03 Haziran 2025 09:49
Fotoğraf: Sporx.com
Beşiktaş'ta tek teselli: Rafa Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş şampiyon Galatasaray'ın 32 puan gerisinde kaldığı sezonu Samsunspor'un ardından dördüncü tamamladı.

2024'e Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, üçer hoca ve başkan değiştirdiği bu sezon yine hayal kırıklığı yarattı.

Sezon başında transfer edilen Rafa Silva ise taraftarların yüzünü güldüren tek unsurdu. 32 yaşındaki Portekizli, sezonu 18 galibiyet ve 12 asistle tamamladı.

Beşiktaş'ın diğer tesellisi ise derbilerdi. Siyah-beyazlılar; ezeli rakipleriyle yaptığı yedi maçın birini kaybetti, 5 galibiyet aldı.


YERLİLER İSTENEN PERFORMANSI VEREMEDİ Kara Kartal'ın yerli futbolcuları beklentilerin uzağında kaldı. Sadece dört Türk oyuncudan skor katkısı geldi.

Semih Kılıçsoy 4 gol-3 asist, Mustafa Hekimoğlu 3 gol-1 asist kaydetti. Salih Uçan ve Emirhan Topçu ise birer gol ve asiste imza attı.

MASUAKU BELİRSİZLİĞİ

Sezonun bitmesiyle sözleşmesini tamamlayan Arthur Masuaku'nun geleceği belirsizliğin koruyor.Yönetimin düşük bir maaşla bir artı bir yıl önereceği konuşuluyor. Teklifler alan Masuaku ise daha iyi bir kontrat istediğini yönetime bildirdi
(Nefes Gazetesi)


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.