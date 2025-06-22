Beşiktaş'ta tarihi genel kurul!

eşiktaş'ta olağanüstü genel kurulunda Dikilitaş Projesi için evet oyu çıktı.



Serdal Adalı: " Bir önceki oylama ve bundan sonra gelecek Aşçıoğlu konusu ile ilgili oylama, bizim size sormak için getirdiğimiz oylamalardır. İstediğimiz ya da istemediğimiz herhangi iki madde değildir. Ne derseniz onu yapacağız. Onun için böyle yönetim kurulu masasına bakarak tezahürat yapmanın manası yok."



YAŞANAN GELİŞMELER

AKARETLER'DEKİ BJK PLAZA



Serdal Adalı:

"Biz tüm diğer maddelerde yer alan varlıklarımız gibi, burası için de yönetime geldiğimden bu yana çalışmalara başladık. Bu çalışmalar ve ön görüşmeler sonucunda, 10 yıl ve üzeri süre ile kiraya verilmesi konusunda bizleri yetkilendirmeniz için konuyu olağanüstü genel kurula dahil ettik. Bu binamız, yaklaşık 2.5 yıldır bomboş duruyor. Burası yıllarca kulüp binamız olarak da kullanılmış, sonra bir denetim şirketine kiraya verilmiş. Maalesef deprem yönetmelikleri nedeniyle de boşaltılmak zorunda kalmış. Geçen bu kadar sürede bu değerimiz kendi haline bırakılmış, hiç kimse umursamamış. Böyle bir konumda, böyle bir binanın bomboş durması gerçekten önemli bir kayıp. Buradan 2.5 senedir tek bir kuruş kazanamamışız. Yönetime geldiğimizde bu binanın deprem güçlendirmesi için çalışmalara başladık. Geçtiğimiz divan kurulunda da söylediğim gibi, sayın Rahmi Koç ile güçlendirme masraflarını konuştuk ve her zamanki gibi Beşiktaşımız için gereken fedakarlığı yapacağını söyledi. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Bu güçlendirme çalışmaları tamamlanacağı için, bizim bunu en iyi şartlarda kulübün ekonomisine dahil etmemiz gerekiyor. Olabilecek en yüksek getiriyi elde etmek istiyoruz. En yüksek gelirin sağlanması için de daha uzun süreli anlaşmalar gerekiyor. Bu nedenle 10 yıl değil, 20-25 yıl kira anlaşması yapmak istiyorlar. Tüm binanın tek anlaşma ile kiralanması halinde, koşullar bizim çok daha pozitif olabiliyor. Parça parça yapılan anlaşmalar pek efektif olmuyor. Burayı uzun süre kiralarsak, en iyi koşullara ulaşıyoruz. Biz ruhsat ve ihale işlerini tamamlarken, binanın değeri için bir çalışma yaptırdık. Normal şartlarda yıllık en fazla 2-2.5 milyon euro değeri varsa, bu şekilde değerlendirdiğimizde 3.5 milyon euro'ya yakın gelir elde etme fırsatımız oluyor. Bu şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sizlerden Akaretler için 10 yıl ve üzeri kiralama için yetki istiyoruz. Sizler bize bugün bu yetkiyi verirseniz, daha fazla gelir elde etme şansına sahip oluruz. Uygun bulmazsanız, süre gelen şartlarla da devam ederiz."



Serdal Adalı: " Bir önceki oylama ve bundan sonra gelecek Aşçıoğlu konusu ile ilgili oylama, bizim size sormak için getirdiğimiz oylamalardır. İstediğimiz ya da istemediğimiz herhangi iki madde değildir. Ne derseniz onu yapacağız. Onun için böyle yönetim kurulu masasına bakarak tezahürat yapmanın manası yok."

"35 MİLYON EURO ÖDEDİK"



Serdal Adalı: "Sekizinci maddeye geldik. Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş'deki halka açıklık oranımızın yüzde 51'in altına düşmemek kaydıyla yönetimimiz tarafından değiştirilebilirlik yetkisidir."



Serdal Adalı: "Yüzde 19 oranındaki hisse artışımız, bu süreçteki en büyük kazancımız oldu. Himayemizdeki hisselerin değeri, bugünkü fiyatlarla 50 milyon eurodan 150 milyon euroya kadar yükseldi. Öz kaynak sorunumuz çözüldü. UEFA ve TFF kriterleri açısından rahatladık. Geldiğimiz noktada, bunu yaparken cebimizden tek kuruş çıkmadığı gibi 35 milyon euro da Bankalar Birliği'ne borç kapatıldı. Sadece bir ay önce kazanılan hisse payımızın, 10 yılı aşkın süredir olduğu gibi yüzde 51 seviyesine kadar değiştirilebilmesi yetkisini talep ediyoruz. Biz aslında yüzde yetmişe getirdiğimiz bu oranın altına düşmeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Bu hisselerin doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılabilmesi yetkisi, yatırımcımızı korumak için büyük önem taşıyor. Dışarıdaki hisse sahiplerinin, bu yetkinin Beşiktaş Yönetimi'nin elinde olduğunu bilmeleri gerekiyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da attığımız her adımı sizlerin desteğini alarak atma yolunu seçiyoruz. Kulübümüzün nakit yaratabilmesi için yüzde 51 oranının altına düşmediği sürece, hisse satışı yaparak nakit girdisi sağlamak temel sorunların çözümü için fayda sağlayacak, en çok faiz gideri yaratan banka ve vergi borcunun azaltılması ve hatta tamamen kapatılması ilk hedef olmalıdır. Şeffaflık ilkemizden taviz vermeden ilerlemek istiyoruz."



8. MADDE KABUL EDİLDİ



Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulunda Futbol A.Ş.'deki hisse oranı yüzde 51'in altına düşmemek kaydıyla değiştirilmesi ve işlem yapılması için yönetim kurulunun istediği yetki, oy çokluğuyla kabul edildi.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



"Aşağıdaki madde oy çokluğuyla kabul edildi.



Kulüp Tüzüğünün 23/m maddesi uyarınca Kulübün hâkim hissedarı olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki hisse oranı % 51'in altına düşmemek kaydıyla para ve sermaye piyasalarında halka açıklık oranının değiştirilmesi ve işlem yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi."



9. MADDE REDDEDİLDİ



Beşiktaş: "Aşağıdaki madde oy birliğiyle reddedildi.



BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi içerisinde bulunan 15.066 metrekarelik Ofis Blokunun kiralanmasına ilişkin Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile imzalanan 01.01.2008 imza tarihli Kira Sözleşmesi ve Ek Protokollerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların sona erdirilebilmesi bakımından imzalanması planlanan Uzlaşma Protokolü şartları hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Uzlaşma Protokolü'nün imzalanması için yetki alınması."



