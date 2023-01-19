Beşiktaş'ta stopere yeni aday; Vestergaard

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Leicester City'de forma giyen Jannik Vestergaard'ı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; lcfc.com
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Beşiktaş'ta stopere yeni aday; Vestergaard
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19 Ocak 2023 13:08
Beşiktaş'ta yönetimin Leicester City'de forma bulamayan 1,99'luk Danimarkalı stoper Jannik Vestergaard için de atağa kalktığı belirtildi.

Siyah-Beyazlı idarecilerin 30 yaşındaki Danimarkalı için İngiliz ekibiyle masaya oturup yarım sezon için kiralama teklifi yaptığı alınan bilgiler arasında.

Bu sezon Leicester City ile herhangi bir lig maçında sahaya çıkamayan Vestergaard, 3 kupa maçında forma giydi.
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