Beşiktaş'ta Sivas öncesi 2 isim sınırda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Sivas öncesi 2 isim sınırda
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03 Şubat 2023 14:06
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda 4 Şubat Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.

Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.

GHEZZAL VE AMIR KADRODA

Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ve yeni transfer Amir Hadziahmetovic, kadroya alındı.

CENK VE TAYYİP'TEN İYİ HABER

Sakatlıklarını atlatan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç da kadroya dahil edildi. 

4 EKSİK

Kara Kartal'da Nathan Redmond, Josef de Souza ve Salih Uçan da sakatlığı sebebiyle Sivasspor maç kadrosuna alınmazken, Gedson Fernandes de cezası nedeniyle listeye yazılmadı. 

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun ve Arthur Masuaku yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. 

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