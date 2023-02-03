Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.



Sivas 4 Eylül Stadı'nda 4 Şubat Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.



Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.



Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.



Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.



GHEZZAL VE AMIR KADRODA



Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ve yeni transfer Amir Hadziahmetovic, kadroya alındı.



CENK VE TAYYİP'TEN İYİ HABER



Sakatlıklarını atlatan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç da kadroya dahil edildi.



4 EKSİK



Kara Kartal'da Nathan Redmond, Josef de Souza ve Salih Uçan da sakatlığı sebebiyle Sivasspor maç kadrosuna alınmazken, Gedson Fernandes de cezası nedeniyle listeye yazılmadı.



2 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Cenk Tosun ve Arthur Masuaku yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.



