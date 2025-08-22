Beşiktaş'ta seri sona erdi!

Beşiktaş'ın, Lausanne karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Sezona Shakhtar Donetsk karşısında yaşadığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle giren Beşiktaş, daha sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i 4-1 ve 3-2'yle geçen siyah-beyazlılar, ligde de Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Son olarak play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Sezona Shakhtar Donetsk karşısında yaşadığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle giren Beşiktaş, daha sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i 4-1 ve 3-2'yle geçen siyah-beyazlılar, ligde de Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Son olarak play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.