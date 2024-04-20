Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ile 3. galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 yendi.
Siyah-beyazlılar, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı dördüncü karşılaşmada üçüncü galibiyetini aldı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde oynadığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 2-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.
Siyah-beyazlılar, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı dördüncü karşılaşmada üçüncü galibiyetini aldı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde oynadığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 2-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.
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