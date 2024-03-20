Beşiktaş'ta savunmaya kimse çare olamadı!

Beşiktaş'ta yapılan transferlere rağmen defansın göbeğinde bir türlü istikrar yakalanamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta savunmaya kimse çare olamadı!
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20 Mart 2024 08:11
Beşiktaş'ta bu sezon savunmanın göbeğinde sıkıntılar bitmedi.

Siyah-beyazlılarda son oynanan Antalyaspor maçında stoperde Joe Worrall ve Omar Colley görev aldı. Beşiktaş yine de gol yiyip mağlup olmaktan kurtulamazken bu sezon defansta görev alan birçok isme rağmen başarı sağlanamadı.

Beşiktaş bu sezon ligde 30 maçta 36 gol yerken sadece 14 maçta kalesini gole kapatabildi.

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