Beşiktaş'ta savunmaya Almanya çıkarması





Stoper ikilisi Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai için tekliflere açık olan



ÖNCELİK KLOSTERMANN



Siyah-beyazlılar, yaz kampından bu yana tartışılan savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.Stoper ikilisi Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai için tekliflere açık olan Beşiktaş , bu bölgeye kaliteyi yükseltecek bir isim arayışında. Öne çıkan oyuncular ise Almanya Bundesliga'dan Lukas Klostermann ve Danilho Doekhi oldu.

Beşiktaş'ın bu

iki isim arasında önceliğini

scout ekibinin tavsiyesiyle RB

Leipzig'in 29 yaşındaki tecrübeli

oyuncusu Klostermann'a

verdiği, oyuncu

tarafı ve kulübüyle

temas kurulduğu

aktarıldı.



İKİNCİ İSİM DOEKHI



