Beşiktaş'ta savunmaya Almanya çıkarması

Siyah-beyazlılar, yaz kampından bu yana tartışılan savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.
Stoper ikilisi Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai için tekliflere açık olan Beşiktaş, bu bölgeye kaliteyi yükseltecek bir isim arayışında. Öne çıkan oyuncular ise Almanya Bundesliga'dan Lukas Klostermann ve Danilho Doekhi oldu.
ÖNCELİK KLOSTERMANN
Beşiktaş'ın bu iki isim arasında önceliğini scout ekibinin tavsiyesiyle RB Leipzig'in 29 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Klostermann'a verdiği, oyuncu tarafı ve kulübüyle temas kurulduğu aktarıldı.
İKİNCİ İSİM DOEKHI
İkinci aday ise Union Berlin'in deneyimli ismi Danilho Doekhi.
27 yaşındaki Hollandalı stoper için ilk temaslar temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Siyah-beyazlılar, oyuncunun hem kulübüne hem de menajerine şartlarını sordu.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Doekhi'nin de Beşiktaş'a olumlu yaklaştığı kaydedildi.
Deneyimli isim, listede Klostermann'ın ardında yer alıyor.
