23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
14:30
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
14:30

Beşiktaş'ta savunmaya Almanya çıkarması

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde Lukas Klostermann ve Danilho Doekhi'ye yöneldi.

23 Ağustos 2025 10:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta savunmaya Almanya çıkarması
Siyah-beyazlılar, yaz kampından bu yana tartışılan savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.

Stoper ikilisi Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai için tekliflere açık olan Beşiktaş, bu bölgeye kaliteyi yükseltecek bir isim arayışında. Öne çıkan oyuncular ise Almanya Bundesliga'dan Lukas Klostermann ve Danilho Doekhi oldu. 

ÖNCELİK KLOSTERMANN

Beşiktaş'ın bu iki isim arasında önceliğini scout ekibinin tavsiyesiyle RB Leipzig'in 29 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Klostermann'a verdiği, oyuncu tarafı ve kulübüyle temas kurulduğu aktarıldı. 

İKİNCİ İSİM DOEKHI

İkinci aday ise Union Berlin'in deneyimli ismi Danilho Doekhi.

27 yaşındaki Hollandalı stoper için ilk temaslar temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Siyah-beyazlılar, oyuncunun hem kulübüne hem de menajerine şartlarını sordu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Doekhi'nin de Beşiktaş'a olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Deneyimli isim, listede Klostermann'ın ardında yer alıyor.
 
