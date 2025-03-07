Beşiktaş'ta savunmadaki rekabet arttı!

Son 6 resmi maçını ka zanan Beşiktaş, özellikle savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor.



Bu dönem genelde Felix Udokhai-Emirhan Topçu İkilisiyle atlatılırken, zaman zaman Tayyip Talha Sanuç da forma şansı budu. Şimdi bu isimlerin yanına sakatlığını atlatan Gabriel Paulista da eklendi.



KARAR VEREMEDİ



Brezilyalı stoperin geri dönüşü Ole Gunnar Solskjaer'i sıkıntıya soktu. Bir taraftan iyi giden tandemi bozmak istemeyen, diğer taraftan da Paulista gibi tecrübeli bir isimden yararlanmayı düşünen Norveçli hoca arada kaldı.



SOLSKJAER PERFORMANSLARA GÖRE HAREKET EDECEK



Gaziantep maçında hangi ikiliyi tercih edeceğine henüz karar vermeyen Solskjaer, oyuncuların idman performanslarına göre hareket edecek.



