Beşiktaş'ta sakatlık: Paulista

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, Maccabi Tel Aviv maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık: Paulista
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28 Kasım 2024 21:07
Son güncelleme 28 Kasım 2024 21:09
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı.

Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

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