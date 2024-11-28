Beşiktaş'ta sakatlık: Paulista

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı.
Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı.
Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.