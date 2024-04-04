Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi!

Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.
Siyah beyazlı takımda kaleci Mert Günok, maçın 52. dakikasında kendini yere bıraktı.
Sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Mert Günok'un yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna girdi.
Öte yandan yayıncı kuruluşun haberine göre, Mert Günok, göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıktı.
Siyah beyazlı takımda kaleci Mert Günok, maçın 52. dakikasında kendini yere bıraktı.
Sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Mert Günok'un yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna girdi.
Öte yandan yayıncı kuruluşun haberine göre, Mert Günok, göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıktı.
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